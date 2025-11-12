Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом

Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 12 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, правда ли планета под мощнейшим ударом, действительно ли бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 12 и 13 ноября

По прогнозу ИКИ РАН, в среду, 12 ноября, возможна очень сильная магнитная буря уровня G4. Согласно модели, после 00:00 мск Кр-индекс достигнет пяти единиц, а затем несколько снизится; в 09:00 мск показатель дойдет уже до семи единиц; после 12:00 мск снова ожидается спад; после 18:00 мск прогнозируются значения около восьми единиц.

Онлайн-график демонстрирует, что уже после 03:00 мск Кр-индекс перевалил за восемь единиц, а затем несколько снизился. На 11:57 мск на Земле продолжается магнитная буря.

«Вероятность геомагнитных возмущений составляет 5%, магнитных бурь — 95%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G4 (Kp = 8). Магнитные бури сейчас: происходит магнитная буря уровня G2,3 (Kp = 6,33)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

В лаборатории солнечной астрономии пояснили, что очень сильная буря планетарного масштаба началась с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней.

«Геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури уровня G1–G2. Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток. Единственное объяснение состоит в том, что движущееся сейчас последним облако плазмы от вчерашней, самой сильной вспышки года X5,1, из-за своих измеренных рекордных скоростей уже догнало распространявшиеся впереди более медленные плазменные облака и сейчас толкает и сдавливает их, резко увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики», — предположили специалисты.

Астрономы подчеркнули, что «прогноз на сутки, по сути, отсутствует», так как современные модели не способны корректно обсчитывать столь экстремальные события.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Остается ждать в течение суток удар основного из трех солнечных выбросов, а также в его ожидании рассчитывать хотя бы на некоторый промежуточный спад воздействия в ближайшие часы», — заявили в лаборатории.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 12 ноября, ожидается жесткий геомагнитный шторм силой семь баллов.

«В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления. Не исключено обострение хронических заболеваний. Особенно уязвимыми будут центральная нервная, сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Старайтесь избегать физических нагрузок и имейте под рукой необходимые медикаменты», — отметил источник.

В четверг, 13 ноября, по прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 90%; Кр-индекс будет на высоких значениях в первой половине дня, преодолев рубеж в шесть уже после 00:00 мск.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 13 ноября. Ее сила составит шесть баллов. В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Избегайте физических нагрузок, больше отдыхайте, не переедайте, не употребляйте спиртные напитки», — утверждает my-calend.

Действительно ли магнитные бури влияют на человека

Прямое влияние магнитных бурь на человека до сих пор не доказали, заявил NEWS.ru инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров. Большее влияние на состояние человека, как правило, оказывают стресс, недосып и перепады атмосферного давления, отметил он.

«Некоторые исследования указывают на возможную связь с головной болью или колебаниями давления у метеочувствительных людей, но это индивидуальные реакции, а не массовое явление. Большинство жителей Земли вообще не замечает магнитных бурь», — подчеркнул Кучеров.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 ноября: где сбои в России

Погода в Москве в среду, 12 ноября: ждем весеннюю жару до плюс 15 градусов?

Взрыв в Красногорске 11 ноября: что с ребенком, факты, это теракт СБУ?