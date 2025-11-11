Магнитные бури сегодня, 11 ноября: что завтра, мощные выбросы летят к Земле

Магнитные бури сегодня, 11 ноября: что завтра, мощные выбросы летят к Земле

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 11 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, правда ли мощные выбросы плазмы летят к Земле?

Будут ли магнитные бури 11 и 12 ноября

По прогнозу ИКИ РАН, во вторник, 11 ноября, возможна магнитная буря, близкая по силе к уровню G2 (средняя). Согласно построенной модели, в начале суток Кр-индекс зафиксируется близ пяти единиц, затем пойдет на спад, а после 15:00 мск начнет активно расти — почти до шести единиц к концу дня. Онлайн-график демонстрирует, что прогнозируемые значения достигнуты не были на момент 12:39 мск.

«Вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 90%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G3.3 (Kp = 7,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 1,67)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли 11 новых вспышек: 10 относятся к классу C (слабые), одна — к классу M (средняя). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,6.

«Результаты повторных расчетов подтверждают приход к Земле сегодня, на стыке 11–12 ноября, сразу двух выбросов солнечной плазмы от вспышек высшего уровня, произошедших на Солнце 9 и 10 ноября. <...> В текущей ситуации ожидается жесткое, близкое к фронтальному событие, хотя центральные, наиболее плотные части плазменных выбросов, как ожидается, будут на 10–15 градусов смещены от направления на Землю, что частично смягчит воздействие на магнитосферу», — отметили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии.

Выброс от второй мощной вспышки, произошедшей накануне, гораздо более скоростной, чем от первой (состоявшейся 9 ноября), — сохраняется неопределенность, успеет ли он догнать по пути к Земле выброшенное на сутки ранее облако плазмы, указали астрономы.

«Воздействие от первого события может начаться уже сегодня в 18–20 часов по московскому времени, вызвав бури уровня G1–G2 и интенсивные полярные сияния в восточном полушарии Земли, а второе, наиболее сильное облако ударит по планете ночью или рано утром 12-го числа, сформировав пик магнитных бурь в диапазоне G3–G4», — добавили ученые.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 11 ноября, ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

В среду, 12 ноября, по прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 90%; Кр-индекс будет на высоких значениях в первой половине дня, преодолев рубеж в семь единиц после 06:00 мск.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 12 ноября. Ее сила составит семь баллов. В этот день возможны сильные головные боли, перепады артериального давления. Не исключено возобновление хронических болезней. Наиболее уязвимыми будут люди с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, болезнями сердца. Рекомендуется запастись необходимыми лекарствами», — пишет my-calend.

Как бури влияют на человека

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова считает, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила она.

