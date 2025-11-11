Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности

Почти 30 россиян получили травмы при столкновении туристического автобуса и грузовика в Египте. Какие подробности об этом известны, при каких обстоятельствах произошло ДТП, сколько погибших?

Что известно о жутком ДТП в Египте, сколько погибших

Автобус следовал из Хургады в туристические места в Каире, когда столкнулся с большегрузом на дороге Рас-Гариб к северу от провинции Красное Море. Al-Masry Al-Youm пишет, что при столкновении пострадали 36 человек, в том числе 34 иностранца. Двое, включая водителя автобуса, погибли.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что среди пострадавших 25 россиян и двое иностранцев, пишет РБК.

«Одна женщина из Российской Федерации погибла», — добавили в РСТ.

По данным портала Cairo24, всего пострадали 39 человек, погибли двое — египтянин и россиянка. Среди пострадавших были в основном туристы-иностранцы, уточнил источник, — 27 россиян, два литовца, семеро финнов и трое египтян — два водителя и экскурсовод.

Генконсульство РФ в Хургаде сообщило, что пятеро россиян, пострадавших при ДТП, остаются в больницах в Рас-Гарибе. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Сообщается, что часть туристов готовится к отправке обратно в отели Хургады. На месте работают представители туристических компаний.

Были ли еще подобные случаи недавно

8 ноября автобус с туристами в Таиланде упал с холма и перевернулся. Авария произошла в районе провинции Канчанабури. Пострадали 11 человек, включая россиян. Несколько пассажиров оказались под обломками. Получивших травмы граждан Российской Федерации госпитализировали, их состояние оценивалось как тяжелое.

14 августа туристический автобус с 40 пассажирами, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, также попал в ДТП. Дорожный инцидент произошел в ночные часы. Автобус перевозил туристов Coral Travel.

«По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс», — заявили в российском посольстве в Каире.

7 августа в городе Караман на юге Турции микроавтобус с российскими туристами столкнулся с легковым автомобилем. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе шестеро россиян, сообщил турецкий портал TurizmNews. Иностранцев госпитализировали, один из них был в критическом состоянии.

Россияне арендовали микроавтобус и направлялись из Антальи на фестиваль в Каппадокию. По словам водителя попавшего в ДТП легкового автомобиля, он следовал на зеленый свет, когда перед ним неожиданно выехал микроавтобус, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

После удара микроавтобус с туристами потерял управление, врезался в дорожный знак и перевернулся. В аварии также пострадали женщина и ребенок, которые находились в легковушке.

