Киев пытался угнать МиГ-31 ВКС РФ: что известно, подробности, ответ России

Российские спецслужбы сорвали попытку Киева угнать истребитель МиГ-31 ВКС РФ, сообщили в ФСБ. Что об этом известно, какие подробности раскрыты, как действовала украинская разведка, каким образом ответила Россия?

Как ФСБ сорвала попытку Киева угнать МиГ-31

«Вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты „Кинжал“», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В целях угона боевой техники сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских летчиков, пообещав им вознаграждение в размере $3 млн. В ФСБ отметили, что украинская сторона планировала нанести удар по базе в румынском городе Констанца, где истребитель могли сбить средства ПВО. В спецслужбах добавили, что принятые меры сорвали планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации.

В операции Киева использовалась организация Bellingcat (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, признана в РФ нежелательной организацией), уточнили в ФСБ.

«При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat, подконтрольную CIS Великобритании», — заявил оперативный источник.

Военная разведка Украины планировала убить командира экипажа российского истребителя МиГ-31 путем нанесения отравляющего вещества на его кислородную маску. Кураторы операции детально изучали устройство кабины и систему подачи кислорода, чтобы штурман мог самостоятельно нейтрализовать пилота в полете.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ФСБ отметили, что отравление членов экипажа стало «своеобразной визитной карточкой» украинской военной разведки и ее западных кураторов при попытках угона российских самолетов.

Угон российского истребителя планировался при пролете над акваторией Черного моря, заявил второй пилот воздушного корабля, которому предлагали это осуществить, пишет ТАСС. По его словам, представитель украинской спецслужбы Александр «обещал смонтировать репортаж для СМИ», чтобы сымитировать крушение воздушного судна для обеспечения ему надежной легенды прикрытия.

В Сети появилась аудиозапись, на которой сотрудник ГУР Минобороны Украины дает указания летчику по угону истребителя. На ней собеседник обозначает высоту и скорость, с которыми необходимо лететь. Штурман говорит, что у него не получится посадить борт.

«Никто от тебя не требует фигуры высшего пилотажа. <…> Ничего сложного в этом нет», — ответили летчику.

Собеседник порекомендовал штурману полетать днем, чтобы попрактиковаться и обратить внимание на положение самолета. Также во время беседы сотрудник ГУР посоветовал пилотировать горизонтально, потому что так не нужно постоянно смотреть на приборы.

Как Россия ответила на попытку угона МиГ-31

В ответ на попытку угона российского истребителя ВС РФ поразили Главный центр радиоэлектронной разведки Минобороны Украины в Броварах Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцировались истребители F-16, сообщили в ФСБ.

Удар был нанесен 9–10 ноября гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

«Украине мы будем отвечать за попытку угона истребителя на поле боя. И британцам мы, конечно, можем ответить. Вы думаете, кто-то из англичан, которые находятся здесь, нам неизвестен? Все известны. Убежать не успеют», — заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Украина получила „Кинжалами“, британцам тоже достанется, будьте уверены», — заявил пользователь Telegram Евгений Ж.

При чем здесь Великобритания, каковы ее цели

Западные страны, в первую очередь Великобритания, охотятся за российским истребителем МиГ-31 из-за его уникальных характеристик, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, ущерб безопасности России в случае успеха угона воздушного судна был бы очень серьезным.

«Британцы готовы заплатить любые деньги, чтобы заполучить истребитель, особенно вместе с гиперзвуковой ракетой „Кинжал“. Это делается ради всех наших технологических секретов», — заявил Липовой.

По словам генерала, МиГ-31 разработан с применением космических технологий. Он отметил, что истребитель может нести ядерное, сверхзвуковое, гиперзвуковое и высокоточное оружие.

