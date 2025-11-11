Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 08:25

В операции по угону российского МиГ-31 нашли след организации-иноагента

ФСБ: в операции по угону МиГ-31 задействовали организацию Bellingcat

МиГ-31 МиГ-31 Фото: МО РФ

В операции Киева по угону российского истребителя МиГ-31 с «Кинжалом» использовалась организация Bellingcat (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), передает ФСБ России. По словам оперативного сотрудника, которые приводит ТАСС, с ее помощью был осуществлен выход на командира воздушного судна.

При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat, подконтрольную CIS Великобритании, — отметил источник.

До этого ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону российского МиГ-31 для провокации. Угнанный самолет с ракетой «Кинжал» планировалось направить в район дислокации крупнейшей авиабазы НАТО в Юго-Восточной Европе.

Ранее политолог Сергей Марков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что расследователь катастрофы MH17 из компании Bellingcat оказался педофилом и пять лет насиловал собственную дочь. Журналист подчеркнул, что организация пыталась оставить этот факт в секрете, однако все те, кто в зарубежном издании обвиняют РФ в преступлениях, являются друзьями насильника и лжеца.

