Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 ноября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 11 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 11 ноября

В ночь на 11 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область. Около двух часов ночи губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что от Министерства обороны РФ поступила информация об угрозе атаки беспилотников.

Позднее он добавил, что в результате налета объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения. Других подробностей глава региона не привел.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», в свою очередь, пишет, что из-за атаки БПЛА в регионе также фиксируется пожар.

«Ресурсы противника публикуют кадры и сообщают, что целью является саратовский НПЗ», — написали авторы. МО РФ данную информацию не комментировало.

Также ночью во вторник ПВО уничтожила и подавила БПЛА в Батайске и Мясниковском районе Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Батайске и Мясниковском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 10 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 71 дрон противника.

29 БПЛА сбили над Брянской областью, семь — над Курской, по пять — над Липецкой и Смоленской, по четыре — над Орловской, Тверской и Самарской областями, три — над Республикой Крым, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, семь БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, отмечается в сообщении.

В акватории Черного моря в районе Туапсе уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края. Один из аппаратов взорвался у береговой линии.

Из-за ударной волны разбились стекла в окнах двухэтажного дома. Кроме того, были повреждены гараж и лодочный ангар. На месте ЧП работают специалисты и сотрудники экстренных служб, пострадавших нет.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Сумской области, сообщил источник в силовых структурах. По его словам, российские солдаты ликвидировали сержанта сил специальных операций (ССО) противника. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«В Сумской области противник продолжает попытки завести ДРГ в тыл российских войск. Одна из таких групп была уничтожена накануне, ликвидирован сержант ССО ВСУ», — подчеркнули в силовых структурах.

Источник уточнил, что в районе поселка Варачино ВСУ провели контратаку малыми группами 71-й отдельной егерской бригады. Бойцы противника не добились успеха и вернулись с потерями на исходные позиции.

Читайте также:

Атака на Одесскую область 11 ноября: какие цели поражены, что известно

В Красноармейске назревает горячее сражение: новости СВО к вечеру 10 ноября

Осталось два-три удара? Правда или нет, когда вырубят свет на Украине?