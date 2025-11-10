Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 09:25

Четыре катера ВСУ заметили у берегов Туапсе

У берегов Туапсе уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В акватории Черного моря в районе Туапсе уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края. Один из аппаратов взорвался у береговой линии. Из-за ударной волны разбились стекла в окнах двухэтажного дома.

В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии, — сказано в сообщении.

При детонации катеров также повреждены гараж и лодочный ангар. На месте работают специалисты и сотрудники экстренных служб. Пострадавших нет.

В России в ночь на 10 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили более 70 украинских беспилотников. ВСУ попытались атаковать 11 регионов страны, а также акваторию Черного моря. 29 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, семь — над территорией Курской области, по пять — над территориями Липецкой и Смоленской областей.

Ранее стало известно, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за семь дней нейтрализовала 407 атак украинских БПЛА на ДНР. В частности, над Донецком и Макеевкой было уничтожено 285 дронов. В районе Горловки ликвидировано 122 беспилотника.

