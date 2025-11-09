В ФСБ рассказали о результатах работы «Купола Донбасса» за неделю

В ФСБ рассказали о результатах работы «Купола Донбасса» за неделю ФСБ: «Купол Донбасса» за неделю нейтрализовал 407 БПЛА ВСУ

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за семь дней нейтрализовала 407 атак украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России. Над городскими округами Донецк и Макеевка было уничтожено 285 дронов.

В районе Горловки ликвидировано 122 единицы беспилотной техники, говорится в материале. В управлении отметили сохранение тактики комбинированных налетов со стороны украинских сил.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило об атаке Вооруженных сил Украины с применением беспилотных летательных аппаратов на регионы страны в ночь на 9 ноября. Согласно данным ведомства, силами противовоздушной обороны уничтожено и перехвачено 44 воздушные цели, включая 43 беспилотника над территорией Брянской области и один над Ростовской областью.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дрон ВСУ, направлявшийся в сторону столицы, был уничтожен силами ПВО. Тип БПЛА и точный район Московской области, где его перехватили, не уточняются.