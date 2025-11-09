ВСУ запустили по России свыше 40 БПЛА за одну ночь Средства ПВО сбили 44 украинских беспилотника над Россией

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами регионы России в ночь на 9 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 44 цели. Из них 43 БПЛА нейтрализовали над Брянской областью и один — над Ростовской.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 8 ноября до 07:00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении.

Ранее дежурными средствами противовоздушной обороны был осуществлен перехват и уничтожение 15 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито в воздушном пространстве Республики Крым.

До этого в результате атаки беспилотников на Белгородскую область более 20 тыс. человек остались без электроснабжения. По данным оперативного штаба региона, обломки беспилотников вызвали возгорание нескольких гаражей в Белгороде.