Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 07:22

ВСУ запустили по России свыше 40 БПЛА за одну ночь

Средства ПВО сбили 44 украинских беспилотника над Россией

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами регионы России в ночь на 9 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 44 цели. Из них 43 БПЛА нейтрализовали над Брянской областью и один — над Ростовской.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 8 ноября до 07:00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении.

Ранее дежурными средствами противовоздушной обороны был осуществлен перехват и уничтожение 15 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито в воздушном пространстве Республики Крым.

До этого в результате атаки беспилотников на Белгородскую область более 20 тыс. человек остались без электроснабжения. По данным оперативного штаба региона, обломки беспилотников вызвали возгорание нескольких гаражей в Белгороде.

Минобороны РФ
МО РФ
ПВО
ВСУ
Украина
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сильное лобби»: Кнайсль объяснила, кто в США блокирует мир на Украине
День полиции: когда отмечают в 2025 году, как поздравляют
«То и дело хохочет»: Пушков уличил Рютте в безразличии к судьбе Европы
Секрет сочной куриной грудки: маринад, который работает на 100%
Синоптик сообщил, будет ли снег в европейской части России
Трофейный Leopard для Путина, бегство десанта: новости СВО к утру 9 ноября
В Малави проверят законность выезда своих гражданок в Россию
Одна страна ЕС объявила себя дроновой сверхдержавой
«Значительные цифры»: в Германии удивились масштабам дезертирства в ВСУ
Определился победитель в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой»
Украине подарили старые рыбацкие сети для «ловли» беспилотников
Белоруссия понадеялась на открытие границы Литвой
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 ноября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 9 ноября: инфографика
ВСУ запустили по России свыше 40 БПЛА за одну ночь
В МВД составили топ самых популярных тем объявлений мошенников
Ученые получили первый сигнал с «инопланетного корабля»
«Крупнейшее поражение»: Столтенберг указал на исторический провал НАТО
«Прошло 40 дней»: Симоньян заявила о возобновлении выпуска «Ч.Т.Д.»
Водителям объяснили, какое наказание грозит за езду со скрытым госномером
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.