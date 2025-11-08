Более 20 тыс. жителей региона России остались без света после атаки ВСУ Более 20 тыс. жителей Белгородской области остались без света после атаки ВСУ

В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область более 20 тыс. человек остались без электроснабжения, сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. Также в заявлении говорится, что обломки беспилотников вызвали возгорание нескольких гаражей в Белгороде.

В настоящее время пожарные расчеты работают на месте происшествия, ликвидируя очаги возгорания. Также сообщается о перебоях с электричеством на нескольких улицах города и в части поселка Дубовое Белгородского района. Все аварийные службы и энергетики задействованы в работах по восстановлению энергоснабжения в регионе.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за восемь часов — с 12:00 до 20:00 по московскому времени — сбили 15 украинских дронов над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря. Согласно данным Минобороны РФ, девять БПЛА уничтожили над Крымом, два — над Вологодской областью, два — над Белгородской областью, а также по одному над Курской областью и акваторией Черного моря.