Российские средства ПВО отразили мощную атаку дронов ВСУ на регионы

Российские средства ПВО за восемь часов — с 12:00 до 20:00 по московскому времени — сбили 15 украинских дронов над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Согласно данным, девять БПЛА уничтожили над Крымом, два — над Вологодской областью, два — над Белгородской областью, а также по одному над Курской областью и акваторией Черного моря.

В период с 12:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

В ночь на 8 ноября средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на энергообъекты Волгоградской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске. Он отметил, что объект не пострадал и продолжает работу в обычном режиме. На месте происшествия работают оперативные службы.