Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 21:05

Российские средства ПВО отразили мощную атаку дронов ВСУ на регионы

Средства ПВО сбили 15 украинских дронов за восемь часов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Российские средства ПВО за восемь часов — с 12:00 до 20:00 по московскому времени — сбили 15 украинских дронов над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Согласно данным, девять БПЛА уничтожили над Крымом, два — над Вологодской областью, два — над Белгородской областью, а также по одному над Курской областью и акваторией Черного моря.

В период с 12:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

В ночь на 8 ноября средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на энергообъекты Волгоградской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске. Он отметил, что объект не пострадал и продолжает работу в обычном режиме. На месте происшествия работают оперативные службы.

ПВО
ВСУ
СВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 20 тысяч жителей региона России остались без света после атаки ВСУ
Аналитик объяснил, что скрывают сообщения Украины об остановке ТЭС
«Зарвался»: в Совфеде оценили слова премьера Швеции о Балтики
Российские средства ПВО отразили мощную атаку дронов ВСУ на регионы
Умер бывший ведущий Top Gear
Уход со сцены, молодая жена, юбилей: как живет юморист Евгений Петросян
Пособница Эпштейна оказалась рада новым тюремным условиям
Основательница Wildberries раскрыла, как вычислить долларового миллионера
Военэксперт оценил последствия ударов «Кинжалами» по Украине
В Тульской области разобрали завалы после взрыва газа в жилом доме
«Вводят в заблуждение»: МИД Белоруссии о действиях Литвы на границе
В США предупредили об увеличении задержек авиарейсов из-за шатдауна
Россия обвинила Интерпол в политизации
Что такое эмоциональное выгорание: как зарядить севшую батарейку?
Измены, любовь к деньгам, алименты 14 тысяч рублей: как живет Алана Мамаева
Российская теннисистка заработала 42 млн рублей на итоговом турнире WTA
В Европе стали искать лазейки для обхода «топливных» санкций США
В Москве задержали известного дагестанского религиозного деятеля
Раскрыты планы на путешествия Трампа
Патриарх Кирилл принял решение в отношении экзарха Западной Европы
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.