08 ноября 2025 в 12:16

ВСУ попытались атаковать важный энергообъект в Курске

Хинштейн сообщил о попытке ВСУ атаковать ТЭЦ в Курске

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины попытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что объект не пострадал и продолжает работу в обычном режиме. На месте происшествия работают оперативные службы.

К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет. На месте происшествия работают оперативные службы, — отметил Хинштейн.

Губернатор подчеркнул, что атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры, прежде всего энергетические. По его словам, цель противника — вывести их из строя и нанести ущерб жителям региона.

В ночь на 8 ноября средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на энергообъекты Волгоградской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, пострадавших и разрушений нет.

Всего в ночь на 8 ноября ПВО перехватила и сбила 79 дронов ВСУ. Украинская сторона атаковала Ростовскую, Брянскую, Курскую, Волгоградскую и другие регионы России.

