Над Россией сбили 79 беспилотников ВСУ за ночь

Силы ПВО ликвидировали в ночь на 8 ноября над Россией почти 80 беспилотников ВСУ, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито на подлете к Ростову.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 36 БПЛА удалось уничтожить над территорией Ростовской области, 10 — над территорией Брянской области, девять — над территорией Курской области. Еще восемь дронов сбито над Волгоградской областью, по пять — над Белгородской областью и Крымом. Три беспилотника ликвидированы над территорией Саратовской области, по одному — над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на предприятие в Брянской области пострадали три сотрудницы. Инцидент произошел в поселке Белая Березка Трубчевского района. Раненых женщин экстренно доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.