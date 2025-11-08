Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 07:34

Над Россией сбили 79 беспилотников ВСУ за ночь

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Силы ПВО ликвидировали в ночь на 8 ноября над Россией почти 80 беспилотников ВСУ, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито на подлете к Ростову.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 36 БПЛА удалось уничтожить над территорией Ростовской области, 10 — над территорией Брянской области, девять — над территорией Курской области. Еще восемь дронов сбито над Волгоградской областью, по пять — над Белгородской областью и Крымом. Три беспилотника ликвидированы над территорией Саратовской области, по одному — над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на предприятие в Брянской области пострадали три сотрудницы. Инцидент произошел в поселке Белая Березка Трубчевского района. Раненых женщин экстренно доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

беспилотники
ВСУ
Россия
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России раскрыли, во сколько обошелся ЕС «газовый крестовый поход»
Полиция нашла 96 килограммов черной икры у жителя Хабаровского края
«Самые низкие цены»: спецпредставитель Путина похвалил Венгрию
Российский форвард ворвался в тройку лучших бомбардиров НХЛ
Работавшего на Украину «черного пиарщика» ликвидировали под Харьковом
Россиянам раскрыли способ получения в старости 50 тысяч рублей
Готовим деликатес дома за сутки: соленая красная рыба с медом
«Граница становится четкой»: в Германии заявили о расколе из-за России
Штурмовики ВСУ попали в ловушку ВС России
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Популярные игры «три в ряд» заподозрили в выманивании денег
Мошенники начали обманывать россиян с виртуальными кредитками
Нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту? Мнение экспертов, опыт хозяек
«Соответствует апрелю»: Вильфанд рассказал о погодных сюрпризах в Москве
«Кинжалы» обрушились на Украину и устроили самую мощную атаку за время СВО
Бегство Зеленского и огневой котел для ВСУ: новости СВО на утро 8 ноября
«Просто не хотят»: Трамп высказался о России по теме украинского конфликта
«Безумные домыслы»: посольство РФ вступилось за оперного певца Абдразакова
Генерал оценил готовность полигона на Новой Земле к ядерным испытаниям
Россиянам объяснили, как определить фальшивые коммунальные квитанции
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.