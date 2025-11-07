Богомаз сообщил о жертвах при атаке ВСУ на брянское предприятие

В результате атаки ВСУ по предприятию Брянской области пострадали три сотрудницы, заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в поселке Белая Березка Трубчевского района.

ВСУ с помощью ударных БПЛА «Дартс» атаковали поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия, — написал Богомаз.

По словам губернатора, пострадавших женщин доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Он пожелал выздоровления сотрудницам предприятия и отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее глава Брянской области рассказал, что украинские военные атаковали с помощью дронов село Крапивна. Богомаз уточнил, что осколочные ранения получил водитель кормовоза, он попал в больницу.

До этого в Туапсинском округе Краснодарского края было зафиксировано падение обломков вражеского дрона на жилой дом. Инцидент произошел в поселке Сосновый, где фрагменты беспилотника украинских войск повредили многоквартирное здание.