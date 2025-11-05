Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 23:36

ВСУ атаковали село в российском регионе

Богомаз: ВСУ дронами атаковали село Крапивна Брянской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные атаковали с помощью дронов село Крапивна Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Он уточнил, что осколочные ранения получил водитель кормовоза, он попал в больницу.

Украинские террористы атаковали с помощью дронов — камикадзе село Крапивна Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, осколочные ранения получил водитель кормовоза, — написал Богомаз.

До этого пресс-служба Минобороны РФ информировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, по 17 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Воронежской областей, по три — над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря.

Ранее около 50 солдат ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. По данным источника, сначала противник подорвал мост недалеко от села Званного, после чего запустил машины для разминирования. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

