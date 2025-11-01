Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 00:55

ПВО уничтожила украинский БПЛА под Москвой

Собянин: ПВО сбила летевший в сторону Москвы беспилотник

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший в направлении Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, какого типа был дрон и в каком районе Московской области он был уничтожен. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб,написал Собянин.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны осуществили перехват воздушных целей вечером 31 октября. Всего за три часа было нейтрализовано 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, основная часть дронов была сбита в небе над Белгородской областью.

До этого стало известно, что концерн «Калашников» начнет серийное производство ЗРК «Крона» в 2026 году. Гендиректор предприятия Алан Лушников рассказал, что также завершено освоение серийного производства ракеты 9М340. Она будет использоваться в данном зенитно-ракетном комплексе.

дроны
Москва
Собянин
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рейтинг Макрона упал до 11%: что с другими лидерами ЕС, почему им не верят
«На пороге катастрофы»: эксперт раскрыл экономическую ситуацию на Украине
Россиянам напомнили о крайнем сроке оплаты налогов за 2024
Ученые раскрыли, куда упал пролетевший над центром России болид
«Прощу даже предательство»: Долина рассказала о нюансах своего характера
«Контрольная закупка», отъезд из РФ, Израиль: где сейчас Антон Привольнов
Гороскоп на 1 ноября: почему Девам и Львам стоит отложить важные решения
Американские корабли приблизились к Венесуэле
Wildberries облегчит жизнь продавцов на полгода
Названы ошибки грабителей Лувра, из-за которых полиция их задержала
Приметы 1 ноября: Иванов день — Проводы осени и встреча зимы
Позиция Трампа по Украине: в чем он согласен, а в чем расходится с Путиным
«Будьте бдительны»: средства ПВО работают над российским регионом
ПВО уничтожила украинский БПЛА под Москвой
Жительница Омска на спор воткнула нож в живот сестре
«Могу подтвердить»: Протасевич рассказал о связи с разведкой Белоруссии
На Карибских островах объявили тревогу
Белоруссия перестала пускать к себе грузовики с регистрацией одной из стран
Фаза Луны сегодня, 1 ноября 2025 года. Сажаем озимые, составляем отчеты
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 ноября 2025 года
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.