ПВО уничтожила украинский БПЛА под Москвой

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший в направлении Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, какого типа был дрон и в каком районе Московской области он был уничтожен. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны осуществили перехват воздушных целей вечером 31 октября. Всего за три часа было нейтрализовано 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, основная часть дронов была сбита в небе над Белгородской областью.

До этого стало известно, что концерн «Калашников» начнет серийное производство ЗРК «Крона» в 2026 году. Гендиректор предприятия Алан Лушников рассказал, что также завершено освоение серийного производства ракеты 9М340. Она будет использоваться в данном зенитно-ракетном комплексе.