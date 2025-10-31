Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 23:55

Силы ПВО перехватили 38 украинских БПЛА над тремя регионами России

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 38 дронов ВСУ над Белгородом, Воронежем и Крымом

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны осуществили перехват воздушных целей вечером 31 октября. Всего за три часа было нейтрализовано 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Оперативная работа средств противовоздушной обороны позволила обеспечить безопасность воздушного пространства. Основная часть дронов была сбита в небе над Белгородской областью. Еще по два беспилотника ликвидировано над Воронежской областью и Республикой Крым соответственно. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными расчетами ПВО.

В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 БПЛА — над территорией Белгородской области, 2 БПЛА — над территорией Воронежской области, 2 БПЛА — над территорией Республики Крым, — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» начнет серийное производство ЗРК «Крона» в 2026 году. Гендиректор предприятия Алан Лушников рассказал, что также завершено освоение серийного производства ракеты 9М340. Она будет использоваться в данном зенитно-ракетном комплексе.

