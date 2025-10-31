Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 16:57

Названа дата начала серийного производства ЗРК «Крона»

На концерне «Калашников» запустят производство ЗРК «Крона» в 2026 году

Концерн «Калашников» Концерн «Калашников» Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Концерн «Калашников» начнет серийное производство ЗРК «Крона» в 2026 году, заявил на пресс-конференции гендиректор предприятия Алан Лушников. По его словам, которые приводит Telegram-канал концерна, также завершено освоение серийного производства ракеты 9М340. Она будет использоваться в данном зенитно-ракетном комплексе.

ЗРК ближнего радиуса действий территориальной ПВО «Крона» находится в высокой степени готовности. Нет сомнений в том, что в 2026 году комплекс будет готов к серийному производству, — отметил Лушников.

Также гендиректор «Калашникова» рассказал, что в этом году предприятие успешно реализовало проект «Хаска-10». Разработанное судно сможет двигаться со скоростью в 40 узлов при температуре -50 °С и перемещать до 10 тонн груза.

Ранее концерн «Калашников» значительно нарастил выпуск снайперских винтовок Драгунова для нужд специальной военной операции. За 2025 год производство модификации СВДС увеличилось в 13 раз по сравнению с показателями прошлого года. Данное оружие представляет собой современную адаптацию классической модели для десантных подразделений и морской пехоты.

