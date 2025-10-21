Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 16:50

В РФ нарастили производство легендарной снайперской винтовки для нужд СВО

Концерн «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз

Снайперская винтовка СВДС Снайперская винтовка СВДС Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Концерн «Калашников» значительно нарастил выпуск снайперских винтовок Драгунова для нужд специальной военной операции, сообщили в пресс-службе предприятия. За 2025 год производство модификации СВДС увеличилось в 13 раз по сравнению с показателями прошлого года.

Представители концерна пояснили, что винтовка Драгунова со складным прикладом пользуется особым спросом у военнослужащих. Данное оружие представляет собой современную адаптацию классической модели для десантных подразделений и морской пехоты.

Генеральный директор предприятия Алан Лушников отметил проверенные временем преимущества этой винтовки. Он подчеркнул такие характеристики, как полуавтоматичность, компактность конструкции, легкость и высокие показатели точности стрельбы. Снайперская винтовка предназначена для эффективного поражения живой силы противника на расстоянии до 1000 метров.

Достоинства 7,62 мм СВДС подтверждены тремя десятилетиями ее успешной эксплуатации. <…> Она эффективно помогает нашим военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО, — сказал Лушников.

Ранее «Калашников» сообщил о досрочном выполнении этапа государственного заказа на снайперские винтовки СВ-98 в 2025 году. Предприятие отметило, что данное оружие калибра 7,62 мм демонстрирует высокую меткость и активно используется в зоне специальной военной операции.

Россия
Калашников
снайперские винтовки
вооружения
