Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 07:07

«Прошло 40 дней»: Симоньян заявила о возобновлении выпуска «Ч.Т.Д.»

Симоньян возобновила выпуск программы «Ч.Т.Д.» спустя 40 дней после смерти мужа

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале объявила о возобновлении выпусков своей авторской программы «Ч.Т.Д.» на телеканале НТВ. Решение было принято спустя 40 дней после смерти ее супруга — режиссера Тиграна Кеосаяна.

Симоньян пояснила, что проект возвращается в эфирную сетку в память о муже и в продолжение его профессионального наследия. Программа будет выходить в эфир вместо шоу «Международная пилорама», которое ранее вел Кеосаян.

40 дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы «Ч.Т.Д.», которая выходит вместо его «Международной пилорамы», — написала Симоньян.

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября после продолжительной болезни, в ходе которой перенес клиническую смерть и находился в коме. Он оставил значительный след в российском телевизионном пространстве, работая над такими проектами, как «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ, «Ты и я» на канале «Россия» и «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном» на ДТВ.

Ранее Симоньян опровергла слухи о презентации ее книги о Кеосаяне. Она отметила, что все сообщения об этом — фейк, а правоохранительные органы уже ищут ответственных.

