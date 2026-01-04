Симоньян поделилась трогательным видео в день рождения мужа

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с ее покойным супругом Тиграном Кеосаяном в день его рождения. Журналистка отметила в Telegram-канале, что пока ей тяжело смотреть на кадры с ушедшим мужем.

Я не могу смотреть это видео и еще долго не смогу, но вы посмотрите. Сегодня Тиграну исполнилось бы 60 лет, — написала Симоньян.

Ранее Симоньян поздравила военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, с Новым годом. В видеопоздравлении она назвала бойцов главными людьми в стране. В своем обращении журналист выразила безмерную гордость и поддержку военнослужащим, пообещав продолжать оказывать им помощь. Симоньян также пожелала бойцам в новом году вернуться к семьям живыми и невредимыми после «безоговорочной, абсолютной победы».

Также врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, что ухудшение состояния Симоньян после химиотерапии является нормальной реакцией организма. По его словам, слабость объясняется процессами интоксикации, сопровождающими лечение.