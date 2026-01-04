Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 14:29

Симоньян поделилась трогательным видео в день рождения мужа

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с ее покойным супругом Тиграном Кеосаяном в день его рождения. Журналистка отметила в Telegram-канале, что пока ей тяжело смотреть на кадры с ушедшим мужем.

Я не могу смотреть это видео и еще долго не смогу, но вы посмотрите. Сегодня Тиграну исполнилось бы 60 лет, — написала Симоньян.

Ранее Симоньян поздравила военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, с Новым годом. В видеопоздравлении она назвала бойцов главными людьми в стране. В своем обращении журналист выразила безмерную гордость и поддержку военнослужащим, пообещав продолжать оказывать им помощь. Симоньян также пожелала бойцам в новом году вернуться к семьям живыми и невредимыми после «безоговорочной, абсолютной победы».

Также врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, что ухудшение состояния Симоньян после химиотерапии является нормальной реакцией организма. По его словам, слабость объясняется процессами интоксикации, сопровождающими лечение.

Маргарита Симоньян
Тигран Кеосаян
дни рождения
смерти
