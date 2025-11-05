Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 15:04

Симоньян отреагировала на сообщения о выпуске книги про Тиграна Кеосаяна

Симоньян опровергла слухи о презентации книги про Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла слухи о презентации якобы ее книги о режиссере Тигране Кеосаяне. В Telegram-канале она отметила, что все сообщения об этом — фейк, а правоохранительные органы уже ищут ответственных.

Рассылают приглашения на презентацию якобы моей книги о Тигране. Пишут на электронную почту от имени Марины Юденич. Это, конечно же, фейк. Правоохранительные органы уже занимаются. Будьте бдительны, — написала Симоньян.

Ранее главред RT заявила, что для нее важно успеть сделать в жизни что-то основополагающее. Пост она опубликовала перед прохождением химиотерапии. Также Симоньян попросила подписчиков прочитать ее новую книгу «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

До этого Симоньян сообщила, что начинает прохождение химиотерапии. Она поблагодарила всех, кто за нее молится и желает добра, добавив, что не знает, когда ей удастся выйти на связь, так как все зависит от самочувствия. Главред также попросила подписчиков воздержаться от фраз вроде «Все будет хорошо». По ее словам, эти слова утешения она часто слышала, когда режиссер Тигран Кеосаян находился в коме.

