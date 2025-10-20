Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 15:01

Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что для нее важно успеть сделать в жизни что-то основополагающее. Пост она опубликовала перед прохождением химиотерапии. Также Симоньян попросила подписчиков прочитать ее новую книгу «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот исходя из этого и живем. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом. И еще тех, кто не читал мою новую книгу, где все как раз про это, — очень попрошу прочитать. Для меня важно знать, что, каким бы ни был исход, я успела сделать что-то такое основополагающее в жизни, — написала главред RT.

Ранее Симоньян сообщила, что начинает прохождение химиотерапии. Она поблагодарила всех, кто за нее молится и желает добра. Симоньян добавила, что не знает, когда ей удастся выйти на связь, так как все зависит от самочувствия.

До этого Симоньян попросила подписчиков воздержаться от фраз вроде «все будет хорошо». По ее словам, эти слова утешения она часто слышала, когда режиссер Тигран Кеосаян находился в коме.

Маргарита Симоньян
рак
онкология
болезни
