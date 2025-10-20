Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о начале прохождения химиотерапии. По ее словам, лечение начинается 20 октября. Симоньян также поблагодарила всех, кто за нее молится и желает добра.

Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. <…> Я только хочу обратиться с просьбой. Пожалуйста, не пишите: «Все будет хорошо». Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце, — написала она.

Симоньян добавила, что Господь сам решает, кого и когда забирать. По ее словам, она лечится и готова к любому исходу.

Ранее Симоньян призналась, что заранее предчувствовала смерть режиссера Тиграна Кеосаяна. Она также отметила, что супруг всегда был открыт с ней.

До этого Симоньян сообщила, что проходит лечение онкологии. Она даже пошутила, что скоро появится в париках, и предложила подписчикам выбрать их вместе.