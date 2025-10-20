Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 13:40

Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: kremlin.ru

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о начале прохождения химиотерапии. По ее словам, лечение начинается 20 октября. Симоньян также поблагодарила всех, кто за нее молится и желает добра.

Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. <…> Я только хочу обратиться с просьбой. Пожалуйста, не пишите: «Все будет хорошо». Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце, — написала она.

Симоньян добавила, что Господь сам решает, кого и когда забирать. По ее словам, она лечится и готова к любому исходу.

Ранее Симоньян призналась, что заранее предчувствовала смерть режиссера Тиграна Кеосаяна. Она также отметила, что супруг всегда был открыт с ней.

До этого Симоньян сообщила, что проходит лечение онкологии. Она даже пошутила, что скоро появится в париках, и предложила подписчикам выбрать их вместе.

рак
химиотерапия
лечение
Маргарита Симоньян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит невесте Лепса за обвинения Бони в проституции
Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании
Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская
Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским
В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи
Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода
Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США
Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане
В составе ВСУ сформировали группировку Объединенных сил
Житель Крыма получил срок за сотрудничество с украинской разведкой
Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни
Слова о Заворотнюк, муж-альфонс, отъезд из РФ: как живет Ольга Прокофьева
В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна
В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов
В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы
Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых
Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста
Военэксперт назвал способ бороться с рассредоточением ВПК Украины
Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России
Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.