«Давно понимала»: Симоньян заявила, что предчувствовала смерть Кеосаяна Симоньян заявила, что уже давно предчувствовала смерть Кеосаяна

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что предчувствовала смерть режиссера Тиграна Кеосаяна. Такие слова прозвучали в передаче «Квартирник НТВ у Маргулиса», фрагмент из которого она опубликовала в Telegram-канале.

Телеведущая отметила, что тогда, на момент съемок, Кеосаян был еще жив. Однако Симоньян понимала — мужу вряд ли удастся выкарабкаться.

Ту часть программы, где я, снимали, когда он еще был в коме. Поэтому я не в черном. Впрочем, я уже давно все понимала, — пояснила Маргарита.

Она также вспомнила, что Кеосаян всегда был очень открыт с ней. Общение с ним было таким искренним, что напоминало «аттракцион, в который невозможно поверить», заявила журналистка.

Ранее певец Филипп Киркоров выразил поддержку Маргарите Симоньян после церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном. Артист отметил, что память о режиссере сохранится в сердцах родных людей и почитателей его творчества.

Церемония прощания с Кеосаяном прошла в стенах Армянской церкви в Москве. Симоньян прощалась с мужем, стоя на коленях у гроба. Киркоров присутствовал на панихиде с белыми цветами. Проститься с артистом пришли его родственники, друзья и коллеги.

Народный артист России Игорь Угольников охарактеризовал поведение вдовы Кеосаяна как человеческий подвиг. Во время церемонии прощания он назвал покойного режиссера «человеком-праздником».