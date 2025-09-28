Гроб с телом Кеосаяна вынесли из церкви под аплодисменты

Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте

Гроб с телом Кеосаяна вынесли из церкви под аплодисменты

Гроб с телом заслуженного артиста и деятеля искусств России Тиграна Кеосаяна вынесли из Армянской церкви в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Шествие сопровождалось аплодисментами.

Пришедшие почтить память режиссера выстроились у входа в церковь в живой коридор. Везде стояли огромные венки и букеты красных и белых роз. Вдова Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян, попрощалась с ним у гроба, стоя на коленях.

Почтить память артиста пришли его близкие и коллеги. На прощании были певец Филипп Киркоров, актер Стивен Сигал, директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие.

На прощание с Кеосаяном венки прислали президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Венок от главы государства украшен лентой в цветах российского флага, красными розами и густой зеленой хвоей, поверх которой уложены крупные листья монстеры. На венке представителя Кремля — надпись «От семьи Песковых».

Ранее появилось последнее интервью Кеосаяна до болезни, в котором он рассказал, что за последние годы сильно изменился. Он уточнил, что это произошло благодаря Симоньян. Режиссер также поделился, что идея заключить брак возникла у них в начале военной спецоперации. По словам артиста, он сам настаивал на этом шаге и свадьба стала «актом против грусти».