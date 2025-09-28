Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном

Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с заслуженным артистом РФ Тиграном Кеосаяном, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула. Церемония пройдет в Армянской церкви на Олимпийском проспекте, начало назначено на 13:00.

Венок от главы государства украшен лентой в цветах российского флага с надписью: «От президента Российской Федерации». Основа венка выполнена из густой зеленой хвои, поверх которой уложены крупные листья монстеры. В центре располагается плотная композиция из ярко-красных роз.

Венок на прощание с Кеосаяном также прислал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он украшен розами и лентой с надписью «От семьи Песковых». Венок установили рядом с часовней Армянской церкви.

Ранее заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский охарактеризовал Кеосаяна как талантливого и тонкого человека, который не боялся сложностей. Он назвал смерть режиссера невосполнимой потерей. Певец также выразил искренние соболезнования семье и близким режиссера.