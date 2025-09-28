Кеосаян в последнем интервью рассказал о любви к Симоньян Кеосаян в последнем интервью заявил, что сильно изменился благодаря Симоньян

Режиссер Тигран Кеосаян в последнем интервью до болезни рассказал, что за последние годы сильно изменился. Он уточнил, что это произошло благодаря супруге, главному редактору RT Маргарите Симоньян. Интервью показали в выпуске программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Я совершенно кардинальным образом, мне кажется, изменился. <…> Благодаря Маргарите, конечно, потому что она глубоко, как мне кажется, воцерковленный человек, и есть какие-то вещи, с которыми ты не поспоришь, и так лучше и для души делать, и для себя, и для окружающих, — отметил он.

Кеосаян также поделился, что идея заключить брак возникла у них в начале военной спецоперации. По словам режиссера, он сам настаивал на этом шаге и свадьба стала «актом против грусти».

Мы что-то переглянулись, я сказал: «Ну давай, столько всякого негатива сейчас, давай-ка поженимся». И она говорит: «Давай», — объяснил артист.

Ранее генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Кеосаян был человеком, который заражал окружающих своей энергией, несмотря на моменты, когда в своих программах его порой «перехлестывало». Он отметил, что даже в таких случаях все воспринимали это как проявление любви — к своей семье и России.