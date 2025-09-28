Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 14:44

«Светился»: Киселев высказался о Кеосаяне на церемонии прощания

Киселев: Кеосаян светился и заражал своей энергией других

Дмитрий Киселев Дмитрий Киселев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Известный журналист Тигран Кеосаян был человеком, который заражал окружающих своей энергией, несмотря на моменты, когда в своих программах его порой «перехлестывало», заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на церемонии прощания с телеведущим. Он отметил, что даже в таких случаях все воспринимали это как проявление любви — к своей семье и России, передает корреспондент NEWS.ru.

Светился. И своей энергией заражал других. Конечно, его иногда перехлестывало в его программах. Мы все знаем это. Но трудно обижаться на повара, когда он пересолил, потому что это значит, что он влюбился. Поэтому вот так же мы относились к перехлестам Тиграна. Мы понимали, что это любовь, что это любовь к России, любовь к своей семье, любовь к тому, к чему он прикасается, — высказался Киселев.

Ранее певица Жасмин выразила соболезнования семье ушедшего из жизни Кеосаяна и подчеркнула, что он оставил значительный след в культурной жизни России. Она отметила, что телеведущий был для нее близким другом, и назвала его талантливым и светлым человеком.

