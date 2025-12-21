Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 22:21

Киселев выделил фразу, достойную звания «Мем года»

Киселев: главным мемом года стала метафора Путина «европейские подсвинки»

Дмитрий Киселев Дмитрий Киселев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал выражение «европейские подсвинки» мемом года. По его мнению, метафора президента РФ Владимира Путина, которую западные СМИ не смогли точно перевести, идеально описывает ряд европейских политиков.

Смотришь на действующих персонажей в Европе <…> и понимаешь: смоет и их. Должности звучат громко, а личностей нет. Отсюда и вред,подчеркнул Киселев.

Он отметил, что переводчики использовали варианты вроде «молочные поросята», теряя суть. Как пояснил Киселев, в отличие от медведя или лисы, у подсвинка нет устоявшегося образа, что, возможно, и является его сутью — бесцветность.

К таким «подсвинкам» гендиректор отнес экс-главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Шарля Мишеля, Олафа Шольца и «череду британских премьеров». По его словам, эти политики движимы мелкими страстями, что делает их опасными.

Ранее доктор филологических наук Татьяна Фадеева допустила, что фраза «европейские подсвинки» имеет шансы попасть в словарь афоризмов 2025 года. Она подчеркнула, что меткие слова президента помогают обществу осмыслить реальность.

Дмитрий Киселев
Владимир Путин
цитаты
Европа
