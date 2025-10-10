Главе Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения

Руководителю редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, заявил в беседе с РИА Новости гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. По его словам, сейчас россиянин находится в Баку.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на встрече в Душанбе обсуждали острые проблемы в позитивном ключе. Так он ответил на вопрос о том, затрагивался ли в ходе беседы вопрос о задержанных в Баку россиянах.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева продолжает держать под контролем ситуацию с задержанными в Баку журналистами Sputnik Азербайджан и другими россиянами. По ее поручению недавно состоялась их встреча с родственниками.

Журналистов издания Sputnik Азербайджан задержали в республике 30 июня. 1 июля главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова отправили под стражу сроком на четыре месяца. По данным некоторых источников, решение об изменении меры пресечения Картавых было принято накануне встречи Путина и Алиева в Таджикистане.