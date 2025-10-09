Песков раскрыл, обсуждали ли Путин и Алиев вопрос задержанных Баку россиян Песков: Путин и Алиев затрагивали острые проблемы в позитивном ключе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсуждали острые проблемы в позитивном ключе, сообщил «Ведомостям» представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, затрагивался ли в ходе встречи вопрос о задержанных в Баку россиянах.

Все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе, — сказал Песков.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев сообщил, что Россия ведет переговоры с Баку о скорейшем освобождении и возвращении на родину удерживаемых в Азербайджане граждан РФ. Он отметил, что урегулирование этой ситуации стало бы важным этапом на пути к нормализации двусторонних отношений.

До этого в аппарате омбудсмена Азербайджана рассказали, что обращения задержанных в Баку россиян о предоставлении медпомощи были рассмотрены и удовлетворены. Отмечается, что от главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова не поступали жалобы на условия содержания.