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18 июля 2025 в 20:16

В Баку заявили, что запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены

Омбудсмен Азербайджана: запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Обращения задержанных в Баку россиян о предоставлении медицинской помощи были рассмотрены и удовлетворены, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена Азербайджана. Отмечается, что глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, а также остальные восемь граждан РФ не жаловались на условия содержания и обращение с ними.

Их просьбы о приеме и медицинской помощи удовлетворены, — отметили в аппарате омбудсмена.

Картавых, Белоусова и других россиян задержали в Баку 30 июня. МВД Азербайджана подтвердило арест, ссылаясь на незаконную деятельность агентства, аккредитация которого была приостановлена в феврале 2025 года. Утром того же дня в офисе Sputnik Азербайджан прошли следственные мероприятия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержания российских журналистов, заявил, что Кремль надеется на их скорейшее освобождение. По его словам, власти России очень внимательно следят за развитием ситуации.

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