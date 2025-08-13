Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В МИД ответили на вопрос о задержанных в Баку россиянах

МИД: Москва работает с Баку над вариантами освобождения задержанных россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия ведет с Баку работу над вариантами скорейшего освобождения и возвращения домой удерживаемых в республике россиян, сообщил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, разрешение этой ситуации послужило бы существенной ступенью в нормализации двусторонних отношений.

Исходим из того, что такое решение стало бы значительным шагом в процессе стабилизации межгосударственных отношений России и Азербайджана, — подчеркнул Фадеев.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопослушных жителей Азербайджана в России заслуженно уважают и Кремль считает очень важным, чтобы россиян уважали в республике. По его словам, в России живет большая азербайджанская диаспора, ее представители являются законопослушными гражданами. Он добавил, что по закону преследуются только его нарушители.

Ранее в Баку правоохранительные органы провели операцию в офисе российского агентства Sputnik Азербайджан и задержали двух журналистов — главного редактора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. МВД республики подтвердило арест, ссылаясь на незаконную деятельность агентства, аккредитация которого была приостановлена в феврале 2025 года.

