10 декабря 2025 в 18:25

Галузин обсудил с Шарифовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин в ходе встречи с коллегой из Азербайджана Самиром Шарифовым обсудил ход нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также содействие России в данном процессе, сообщается на сайте российского МИД. Дипломаты также подтвердили настрой на продолжение укрепления всестороннего политического диалога, также наращивание торгово-экономического и в том числе культурно-гуманитарного сотрудничества.

Детально рассмотрен ряд региональных вопросов, включая азербайджано-армянскую нормализацию и возможное содействие этому процессу с российской стороны на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 гг. — говорится в сообщении.

Ранее заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку и Ереван решили отложить разногласия и двигаться к миру, что является историей успеха. По его словам, на последней встрече в Брюсселе по поручению руководителей двух государств была определена конкретная повестка мирного процесса.

Кроме того, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов высказал мнение, что исключение территориальных претензий к Баку, зафиксированных в Конституции Армении, позволит достичь прочного мира. По словам дипломата, данный шаг также гарантирует ратификацию двустороннего договора.

