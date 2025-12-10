Госдума рассмотрит один законопроект по декларациям чиновников Госдума может рассмотреть законопроект об отмене ежегодных деклараций чиновников

Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ежегодных деклараций для чиновников в пользу подачи сведений только по конкретным основаниям, следует из решения профильного комитета, опубликованного в думской электронной базе. Срок подготовки документа к первому чтению, согласно решению, установлен на декабрь 2025 года.

Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения. <…> Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении — декабрь 2025 года, — говорится в документе.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал, что самозанятые граждане России получат право на оплату больничных с 1 января 2026 года. Соответствующий закон, вводящий эксперимент по добровольному страхованию данной категории, был утвержден Государственной думой во втором и третьем чтениях.

Кроме того, Госдума приняла закон о предоставлении военнослужащим, воспитывающим ребенка-инвалида с детства, внеочередного права на получение жилья. Документ был утвержден во втором и третьем чтениях на пленарном заседании палаты.