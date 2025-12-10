Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Госдума рассмотрит один законопроект по декларациям чиновников

Госдума может рассмотреть законопроект об отмене ежегодных деклараций чиновников

Вид на здание Государственной думы РФ Вид на здание Государственной думы РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ежегодных деклараций для чиновников в пользу подачи сведений только по конкретным основаниям, следует из решения профильного комитета, опубликованного в думской электронной базе. Срок подготовки документа к первому чтению, согласно решению, установлен на декабрь 2025 года.

Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения. <…> Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении — декабрь 2025 года, — говорится в документе.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал, что самозанятые граждане России получат право на оплату больничных с 1 января 2026 года. Соответствующий закон, вводящий эксперимент по добровольному страхованию данной категории, был утвержден Государственной думой во втором и третьем чтениях.

Кроме того, Госдума приняла закон о предоставлении военнослужащим, воспитывающим ребенка-инвалида с детства, внеочередного права на получение жилья. Документ был утвержден во втором и третьем чтениях на пленарном заседании палаты.

