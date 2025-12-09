Госдума приняла важную жилищную льготу для семей военных Госдума утвердила норму о внеочередном жилье для семей военных

Госдума приняла закон о внеочередном праве на жилье для военных, имеющих ребенка — инвалида детства, сообщает пресс-служба палаты. Документ был утвержден во втором и третьем чтениях на пленарном заседании. Его авторами выступили группа сенаторов и глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов.

Поправки вносятся в закон «О статусе военнослужащих». Согласно текущим правилам, внеочередное право имеют семьи с тремя детьми или ребенком-инвалидом при совместном проживании. Новая норма распространит эту льготу на всех военных и уволенных со службы граждан, воспитывающих ребенка-инвалида с детства, независимо от факта совместного жительства.

Ранее участники специальной военной операции обрели возможность бесплатного получения второго среднего профессионального образования. Данное право закреплено законом, утвержденным Госдумой во втором и третьем чтениях. Законодательные поправки вносятся в 68-ю статью Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Кроме того, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что семьи военных должны быть полностью освобождены от родительской платы за детский сад. Соответствующий законопроект уже направлен им на рассмотрение в Госдуму.