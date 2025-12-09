В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады

Семьи военнослужащих необходимо освободить от выплат за детский сад, заявил 360.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он внес законопроект на рассмотрение.

Необходимо оказывать всестороннюю поддержку их семьям! Ветераны боевых действий и военнослужащие отстаивали и отстаивают интересы страны, а государство в знак признания должно взять на себя дополнительные социальные обязательства перед ними, перед их семьями и должно предоставить дополнительные льготы, — заявил Миронов.

Депутат отметил, что такая инициатива поможет в защите геополитических интересов и будет способствовать укреплению общества. По его словам, фракция планирует внести правки в закон «Об образовании».

