26 ноября 2025 в 20:12

В России предложили «переплавить» опыт ветеранов СВО в научные технологии

Чернышенко призвал вузы и научные центры привлекать ветеранов СВО

Дмитрий Чернышенко Дмитрий Чернышенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российским научным организациям необходимо привлекать к работе ветеранов СВО, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на V Конгрессе молодых ученых. По его словам, в сейчас «идет охота за технарями» с боевым опытом, в том числе в странах НАТО, передает РИА Новости.

Руководителям вузов и научных организаций, конечно, необходимо присматриваться… Ветераны боевых действий СВО обладают этими качествами, во всем мире, в странах НАТО идет охота за технарями, которые являются ветеранами боевых действий, — объяснил Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что специалисты из числа участников СВО могут усилить технологические разработки. Участие ветеранов, отметил он, позволит науке быстрее развиваться и наполнять проекты практическим смыслом.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил ввести 30%-ный налоговый вычет для тех, кто делает пожертвования для бойцов СВО. Кроме того, по его словам, необходимо предусмотреть льготы для импорта оборудования и комплектующих, предназначенных для спецоперации.

Дмитрий Чернышенко
СВО
вузы
ученые
ветераны
военные
наука
НАТО
