В России предложили «переплавить» опыт ветеранов СВО в научные технологии Чернышенко призвал вузы и научные центры привлекать ветеранов СВО

Российским научным организациям необходимо привлекать к работе ветеранов СВО, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на V Конгрессе молодых ученых. По его словам, в сейчас «идет охота за технарями» с боевым опытом, в том числе в странах НАТО, передает РИА Новости.

Руководителям вузов и научных организаций, конечно, необходимо присматриваться… Ветераны боевых действий СВО обладают этими качествами, во всем мире, в странах НАТО идет охота за технарями, которые являются ветеранами боевых действий, — объяснил Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что специалисты из числа участников СВО могут усилить технологические разработки. Участие ветеранов, отметил он, позволит науке быстрее развиваться и наполнять проекты практическим смыслом.

