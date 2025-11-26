День матери
26 ноября 2025 в 07:05

Общественник нашел способ облегчить россиянам поддержку бойцов СВО

Глава ВР Резяпов призвал ввести 30%-ный вычет на пожертвования для бойцов СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
В России следует ввести 30%-ный налоговый вычет для тех, кто делает пожертвования для бойцов СВО, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Кроме того, по его словам, необходимо предусмотреть льготы для импорта оборудования и комплектующих, предназначенных для спецоперации.

«Ветераны России» предлагают систематизировать меры поддержки участников специальной военной операции. Во-первых, инициатива предусматривает освобождение от отдельных налогов при импорте БПЛА, связи, тепловизоров и других средств, закупаемых исключительно для передачи в зоне СВО. Кроме того, движение выступает за предоставление социального налогового вычета по НДФЛ до 30% от суммы пожертвований, — поделился Резяпов.

Он также подчеркнул значимость формирования государственного реестра поставщиков и волонтерских штабов. По его мнению, это облегчит налоговый учет, устранит необходимость получения актов от воинских частей и придаст законный статус уже существующей обширной сети поддержки фронта.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о создании рейтинга регионов по числу мер поддержки для участников СВО через МФЦ и цифровые сервисы. Такое поручение дал глава Минобороны Андрей Белоусов на межведомственном совещании.

