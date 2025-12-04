Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 08:29

Участники СВО получили новую меру поддержки

В ГД принят закон о праве на бесплатное второе профобразование для бойцов СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участники специальной военной операции получили право на бесплатное второе среднее профессиональное образование после принятия соответствующего закона Государственной думой во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте партии «Единая Россия». Поправки вносятся в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Изменения распространяются на участников СВО, контртеррористических операций и боевых действий. Также закон касается сотрудников силовых структур, выполняющих задачи в зоне проведения СВО и на прилегающих территориях.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством заявил, что период участия в специальной военной операции будет включаться в выслугу лет для назначения пенсии. Он отметил, что аналогичный порядок уже действует для страховой пенсии.

До этого в Республике Саха (Якутия) для участников СВО и их семей создали более 900 рабочих мест по квотам. К этой программе присоединилось 379 предприятий. Заместитель председателя правительства региона Георгий Степанов уточнил, что работодатели, принимающие таких сотрудников, имеют право на государственные субсидии для компенсации затрат на заработную плату.

