Почти тысяча семей бойцов СВО получили рабочие места в Якутии В Якутии по квоте трудоустроили свыше 900 участников СВО и их родственников

В Якутии более 900 рабочих мест предоставили по квотам на трудоустройство участников СВО и членов их семей, сообщает оперативный штаб республики. В программе приняли участие 379 организаций.

На 2025 год в республике квота для трудоустройства участников специальной военной операции и членов их семей установлена на 914 рабочих мест. В настоящее время план полностью выполнен – работы предоставили 379 организаций региона, — заявил зампред правительства Якутии Георгий Степанов.

Он также подчеркнул, что работодателям, принимающим участников СВО по квотируемым вакансиям, доступна государственная поддержка — они могут получить субсидию, компенсирующую расходы на оплату труда сотрудников из этой категории.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru заявил, что в Налоговый кодекс РФ необходимо ввести отдельную статью для системной помощи бойцам СВО. По его словам, существующие налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего спецоперацию, носят ограниченный характер и требуют расширения.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в России приняли новый закон, запрещающий увольнять бойцов, проходящих лечение или реабилитацию после возвращения со специальной военной операции. По его словам, это часть пакета инициатив, направленных на усиление социальной и правовой защиты участников СВО.