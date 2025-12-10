Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 18:45

В Пакистане заявили о готовности наладить железнодорожную связь с Россией

Политолог Нур: железная дорога из России в Пакистан может пройти через ГБАО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пакистан намерен изучить возможность строительства железной дороги, связывающей страну с Россией через Ваханский коридор в Таджикистане, заявил NEWS.ru один из ведущих пакистанских аналитиков, директор Diplomatic Insight Group Мухаммад Асиф Нур. По его словам, проекты транспортного сообщения, связывающие Россию и Центральную Азию с Пакистаном и Индийским океаном, жизненно важны для евразийской интеграции, поскольку предлагают более короткие и эффективные торговые пути.

Исламабад намерен изучить жизнеспособные альтернативы для обеспечения бесперебойной реализации связности России, Пакистана и Центральной Азии. Афганский участок остается сложным из-за инфраструктурных проблем и вопросов безопасности. Одним из таких вариантов является маршрут через Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) Таджикистана в пакистанский район Читрал через Ваханский коридор, — заявил Нур.

По его словам, этот путь через Памирское шоссе ведет к западному маршруту Китайско-пакистанского экономического коридора и способствует обходу нестабильных районов Афганистана, что смягчило бы военно-политические риски и геополитические трения.

Пакистан готов поднять этот вопрос на многосторонних форумах, таких как ШОС, или на двусторонних переговорах с Таджикистаном и Россией, подвести технико-экономические обоснования для инженерных решений, финансирования проекта и его воздействия на окружающую среду. Такой маршрут не только разнообразит варианты, но и укрепит экономические связи на всем Памире, способствуя стабильности за счет интеграции отдаленных сообществ, — сказал политолог.

Ранее СМИ сообщили, что РФ начала исследования запасов недр Афганистана, которые, согласно данным геологических служб США, оцениваются в $3 трлн. Об этом рассказали в Российском деловом центре в Кабуле. Геологи провели экспедиции в провинциях Кундуз, Тахар и Бадахшан. Первые результаты продемонстрировали значительное превышение прогнозных показателей по драгоценным и редкоземельным металлам.

Россия
Пакистан
Таджикистан
международный транспортный коридор
Михаил Чернов
М. Чернов
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
