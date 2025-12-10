Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 19:10

Жителям одной страны грозит «дождь из ящериц»

На жителей Флориды могут падать игуаны из-за низких температур

Фото: A. Hartl/blickwinkel/Global Look Press
В американском штате Флорида из-за сильного похолодания может начаться необычный природный феномен — «дождь из игуан», когда эти хладнокровные рептилии, не выдерживая низких температур, падают с деревьев, пишет издание Metro. Холодный северный ветер привел к тому, что температура опустилась ниже критической для этих ящериц отметки в 10 градусов по Цельсию, из-за чего они впадают в состояние, подобное сну, и теряют способность держаться за ветки.

Жителям Флориды посоветовали быть осторожными, так как падающие с высоты игуаны, достигающие в длину полутора метров, могут представлять опасность. Специалисты также советуют не приближаться к оцепеневшим ящерицам, которые от испуга могут начать кусаться и царапаться, а для их спасения вызывать специальные службы.

Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщил, что в Москве начался брачный сезон у лис. Специалисты ведомства предупредили жителей города, что в этот период данные животные проявляют повышенную активность.

