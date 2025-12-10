Эксперт раскрыл, как Зеленский может спровоцировать бунты на Украине

Эксперт раскрыл, как Зеленский может спровоцировать бунты на Украине Политолог Скачко: слова Зеленского о Крыме и НАТО могут спровоцировать бунты

Резкие изменения в публичной позиции президента Украины Владимира Зеленского относительно Крыма и вступления в НАТО способны спровоцировать волнения среди радикальных националистов, заявил политобозреватель Владимир Скачко в беседе с РИА Новости. По его мнению, Зеленский пошел на эти заявления, опасаясь реакции США после высказываний главы Белого дома Дональда Трампа.

Возможны бунты антизеленские тех неподконтрольных националистических патриотических организаций, которые либо недополучили что-то от западных структур, либо являются мотивированными, идеологически заряженными националистическими структурами, — сказал Скачко.

Политолог считает, что именно недавнее интервью Трампа, в котором тот призвал провести на Украине выборы, заставило Зеленского пересмотреть свою риторику. По мнению обозревателя, украинский лидер осознал реальную угрозу смещения, поскольку в честных выборах ему не победить.

При этом аналитик допускает, что новый тон Зеленского может помочь продвижению мирного урегулирования. Он отметил, что если украинская сторона перестанет «юлить», то договоренность с Трампом по его мирному плану может быть достигнута в ближайшие недели.

По словам Скачко, текущая задача Зеленского — дотянуть до саммита ЕС 18 декабря в надежде на «проукраинскую» реакцию европейских лидеров. Эксперт заключил, что процесс изменений в позиции Киева уже начался и теперь все зависит от дальнейшего развития событий.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский может отказаться от участия в предстоящих выборах. По его словам, действующий глава государства может принять соответствующее решение в условиях оказываемого на него внешнего давления.