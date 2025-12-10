Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Шикарная закуска на стол: лодочки из томатов с икрой из авокадо

Шикарная закуска на стол: лодочки из томатов с икрой из авокадо
Помидорные лодочки с икрой из авокадо — звучит вкусно, верно? NEWS.ru знает, как превратить новогодний вечер в настоящую гастрономическую сказку!

Берем 4 мясистых помидора, срезаем верхушки и аккуратно вынимаем ложкой сердцевину — получаются стаканчики. Мякоть не выбрасываем, а мелко рубим.

Для начинки разминаем вилкой 1 спелое авокадо, смешиваем с помидорной мякотью, добавляем 100 граммов творожного сыра, сок лайма, соль и щепотку чили. Взбиваем в нежную, бархатистую массу.

Этим кремом заполняем помидорные стаканчики доверху. Сверху можно украсить мелкими шариками моцареллы, листиком базилика. Для хруста втыкаем вертикально чипсы из пармы или тонкий хлебец в закуску на праздничный стол. Подаем немедленно, пока помидоры держат форму!

До этого NEWS.ru писал, как сделать праздничные канапе с персиком.

