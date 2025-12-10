Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 16:24

Юрист предупредила, что грозит за самовольную вырубку елки

Юрист Георгиева: за незаконный сруб елки предусмотрена уголовная ответственность

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press
За незаконную вырубку елки и других лесных насаждений грозит административная, гражданско-правовая и даже уголовная ответственность, заявила «Москве 24» юрист Алла Георгиева. Последнее наказание наступает, если размер причиненного ущерба превышает пять тысяч рублей.

Статья 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» предусматривает штраф до 500 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, а также лишение свободы до двух лет. Если нарушение совершено в особо крупном размере, организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, срок лишения свободы может достигать семи лет, — предупредила Георгиева.

Если же стоимость срубленного елки не превышает пяти тысяч рублей, то человека ожидает административное наказание. С него могут взыскать от трех до четырех тысяч рублей, а также конфисковать дерево и инструменты, которые использовались при вырубке.

Ранее юрист Тургунбой Зокиров заявил, что установка новогодней елки в подъезде многоквартирного дома может обернуться штрафом до 15 тыс. рублей. По его словам, подъезд — часть общего имущества собственников, его использование требует согласия всех жильцов, а ель является пожароопасным объектом.

