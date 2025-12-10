«Будем смотреть»: Овечкин ответил на вопрос о недопуске россиян на Олимпиаду Овечкин: россияне ничего не могут сделать с пропуском Олимпиады

Игроки сборной России ничего не могут поделать с недопуском к Олимпийским играм 2026 года, заявил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. 40-летний хоккеист отметил, что остается лишь подчиниться правилам. Он также выразил надежду на будущие изменения в данной ситуации, передает RG.

Мы ничего не можем с этим сделать. Будем просто следовать правилам и смотреть, что произойдет в будущем, — высказался спортсмен.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что руководство НХЛ не исключает вероятности отказа игроков от участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии. По его словам, причина может крыться в неудовлетворительном состоянии ледового покрытия.

Кроме того, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российской фристайлистке Анастасии Таталиной. Она сможет выступать на Олимпийских играх при условии принятия требований федерации. Также нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.