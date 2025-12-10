Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 20:10

«Будем смотреть»: Овечкин ответил на вопрос о недопуске россиян на Олимпиаду

Овечкин: россияне ничего не могут сделать с пропуском Олимпиады

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Игроки сборной России ничего не могут поделать с недопуском к Олимпийским играм 2026 года, заявил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. 40-летний хоккеист отметил, что остается лишь подчиниться правилам. Он также выразил надежду на будущие изменения в данной ситуации, передает RG.

Мы ничего не можем с этим сделать. Будем просто следовать правилам и смотреть, что произойдет в будущем, — высказался спортсмен.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что руководство НХЛ не исключает вероятности отказа игроков от участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии. По его словам, причина может крыться в неудовлетворительном состоянии ледового покрытия.

Кроме того, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российской фристайлистке Анастасии Таталиной. Она сможет выступать на Олимпийских играх при условии принятия требований федерации. Также нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Александр Овечкин
хоккей
Россия
Олимпийские игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посла Украины вызвали в МИД Израиля после критики поведения Нетаньяху
Суд Франции наложил арест на все имущество Google в стране
В Израиле опровергли слова Коломойского о Миндиче
В Пермском крае появились необычные «ледяные цветы»
Тело человека нашли при тушении пожара на рынке в Петербурге
На Западе объяснили, при как условиях Украина откажется от территорий
Захарова ответила Каллас на слова о тождественности ЕС и свободы
«Аэрофлот» открыл мемориальную доску в честь «фельдъегеря Победы»
В посте пропавшей Усольцевой нашли неожиданный намек
Умер создатель ядерного щита России
Ученые нашли новое лекарство для лечения рака груди
В УЕФА приняли неожиданное решение по России и «Евро-2028»
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за пожара на Правобережном рынке
Дело фигуранта «пушистой» банды отправили на пересмотр
Турист застрял в зыбучих песках и провел в ловушке несколько часов
Юная невеста Лепса сбежала от него после подарка в 300 млн рублей
Чиновники придумали хитрый способ прогуливать работу с помощью бумаги
«Абсолютно по-хамски»: Артемий Лебедев высказался о поведении США
Киноа с лаймом: свежий взгляд на новогодний стол после тяжелых блюд
Два российских аэропорта временно перестали работать
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.