В НХЛ допустили отказ игроков от участия в Олимпиаде 2026 года НХЛ: хоккеисты могут отказаться от Олимпиады в Италии из-за плохого льда

Руководство Национальной хоккейной лиги не исключает возможности отказа игроков от участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Заместитель комиссара лиги Билл Дэйли заявил, что причиной может стать негодность ледового покрытия, передает пресс-служба НХЛ.

Дэйли отметил, что, несмотря на получаемые в целом позитивные отчеты о подготовке, непригодный для игры лед станет основанием для отмены матчей. Он подчеркнул, что если игроки сочтут ледовую поверхность небезопасной, то команды не выйдут на нее.

Если лед будет непригоден для игры, значит, он непригоден. Мы, вероятно, узнаем об этом еще до официального старта Игр. А что делать дальше — это уже другой вопрос. Если игроки считают, что лед небезопасен, мы не будем играть, — сказал Дэйли.

Также представитель лиги указал на проблему с размерами площадки, которая может оказаться меньше стандартов НХЛ, хотя это противоречит ранее достигнутым договоренностям. Дэйли заявил, что к следующим Играм в 2030 году лига ожидает полного соответствия ледовых арен своим техническим требованиям.

Ранее Билл Дэйли заявил, что команды НХЛ, скорее всего, не примут участие в декабрьском хоккейном турнире в России. Именно так он отреагировал на инициативу президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, который предложил в честь 80-летия российского хоккея в 2026 году пригласить столичный американский клуб с его капитаном Александром Овечкиным.