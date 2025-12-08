ТИЭФ'25
08 декабря 2025

В НХЛ однозначно ответили Третьяку на идею пригласить «Вашингтон» в Россию

Замглавы НХЛ Дэйли предположил, что команды лиги не поедут в Россию

Владислав Третьяк Владислав Третьяк Фото: Стрингер/NEWS.ru
Команды НХЛ, скорее всего, не примут участие в декабрьском хоккейном турнире в России, заявил в беседе с «Чемпионатом» заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли. Именно так он отреагировал на предложение президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, который предложил в честь 80-летие российского хоккея в 2026 году пригласить столичный американский клуб с его капитаном Александром Овечкиным.

Учитывая нынешнюю политическую обстановку в мире, я не думаю, что какая-либо команда НХЛ будет играть в России, — сказал Дэйли.

Ранее Овечкин оформил дубль в игре против «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился уверенной победой столичного клуба со счетом 7:1. Помимо двух голов Овечкина, забитых на 9-й и 23-й минутах, в составе победителей отличились Сонни Милано (11-я минута), Райан Леонард (14-я и 42-я минуты), Брэндон Дюхейм (18-я минута) и Дилан Строум (40-я минута). Единственный гол у «Сан-Хосе» на 53-й минуте провел Павол Регенда.

После матча с «Лос-Анджелесом» Овечкин попросил своих партнеров остаться на льду, чтобы лично попрощаться со словенским нападающим Анже Копитаром. Этот жест был посвящен последней встрече команд в текущем регулярном чемпионате, после которого ветеран планирует завершить карьеру в НХЛ.

